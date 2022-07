Inter, scatto per Bremer: si può chiudere la prossima settimana

MANOVRE NERAZZURRE

Importanti passi avanti tra le società: il Toro ha abbassato le prestese, i nerazzurri stringono i tempi per bruciare la concorrenza della Juve

Dopo tanti mesi (il patto con l'Inter risale a dicembre) Gelson Bremer sembra finalmente molto vicino a vestirsi di nerazzurro. Nell'incontro andato in scena ieri a Milano tra Paolo Busardò, agente del brasiliano, e Davide Vagnati, ds del Torino, sono stati fatti importanti passi avanti tra le società e nel giro di una settimana il classe 1997 potrebbe diventare un nuovo giocatore dell'Inter. La distanza tra le parti rimane, ma il club granata sembra disposto a scendere dai 40 milioni di euro richiesti a 35 (bonus compresi) e a queste condizioni cresce la fiducia dell'Inter di chiudere l'affare anche senza aspettare la cessione di Skriniar.

Ora l'Inter vuole stringere i tempi e cercare di fissare le visite mediche già per i prossimi giorni, in modo da mettere il difensore a disposizione di Simone Inzaghi il prima possibile e anche per bruciare la possibile concorrenza della Juventus, che cerca un sostituto di De Ligt e sarebbe disposta ad offrire al Toro i 40 milioni che chiede e al giocatore, che non dovbrebbe neanche cambiare città, un contratto più ricco rispetto ai 3 milioni per cui si è accordato con l'Inter.

Come detto però i nerazzurri sono in netto vantaggio, accelerano per chiudere e contano di farlo anche senza aver venduto Skriniar, per cui comunque i contatti col Psg continuano serrati tanto che la fumata bianca sembra vicina.

