Inter, Sanchez è ufficiale: l'annuncio del club

IL RINFORZO

Mancava soltanto l'annuncio ufficiale, che è arrivato giovedì alle 21:35: Alexis Sanchez è un nuovo giocatore dell'Inter. Il cileno, sbarcato in Italia mercoledì, ha superato le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2020. Arriva in prestito dal Manchester United, che pagherà anche una parte consistente del ricco ingaggio. Suning verserà invece all'attaccante 5 milioni di euro.

Dopo cinque anni in Premier League (Arsenal e Manchester United) e tre anni al Barcellona, il cileno torna a giocare in Italia dove era esploso con la maglia dell'Udinese tra il 2008 e il 2011. Per Conte si tratta di un rinforzo importante in attacco, dove l'ex red devil dovrà vedersela con Lautaro Martinez e Politano per un posto accanto a Lukaku.