Inter: Samardzic è a Milano, giovedì visite e firma. "Sono felice e pronto"

L'Inter abbraccia Lazar Samardzic. Il centrocampista tedesco naturalizzato serbo classe 2002 è arrivato in serata a Milano e giovedì sosterrà le visite mediche all'Humanitas di Rozzano prima di firmare un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2028. Costo dell'operazione: 4 milioni di euro per il prestito oneroso, con l'obbligo di riscatto fissato a quota 16 milioni di euro. Da aggiungere anche 2-3 milioni di bonus. Nell'affare con l'Udinese inserito anche Giovanni Fabbian, valutato 4 milioni di euro, per cui l'Inter si tiene un diritto di recompra superiore ai 10 milioni. "Sono molto felice di essere all'Inter - le prime parole di Samardzic - Se sono pronto? Certo".