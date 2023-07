Brozovic-Inter, è l'ora dei saluti: carezze ai tifosi, stoccata al club

ADDIO DOLCEAMARO

Il centrocampista croato, passato all'Al Nassr, sembra non aver gradito lo stringato post d'addio e l'ha fatto notare su Instagram prima di ringraziare i supporter nerazzurri

© instagram Ennesimo post d'addio in casa Inter in questa stagione, con Marcelo Brozovic che si aggiunge a Dzeko, Gagliardini, D'Ambrosio e Skriniar nella lista di chi ha lasciato i nerazzurri. Un post sui social attraverso il quale il club ha ricordato gli otto anni in maglia nerazzurra del croato appena passato ai sauditi dell'Al Nassr, ma un contenuto che non è piaciuto moltissimo al centrocampista che ha commentato piccato: "Grande saluto... bellissima foto". Poi invece parole dolci dedicate ai tifosi: "Unici e speciali, vi porterà nel cuore".

Una storia finita male? In tanti, letto il commento di Brozovic, hanno fantasticato su quelli che potrebbero essere stati gli ultimi giorni in nerazzurro di Epic Brozo. Ceduto per 18 milioni all'Al Nassr dopo un lungo tira e molla e una telenovela che sembrava infinita, il saluto dell'Inter sembra essere stato freddo al croato, con un semplice "Goodbye, Brozo" che non è piaciuto al centrocampista.

Se a Gagliardini è stato augurato "il meglio" e D'Ambrosio salutato come un "vero tifoso nerazzurro" con tanto di video d'addio, quello "freddo" al centrocampista non è piaciuto. Ecco forse spiegato anche il perché del ritardo del saluto ai tifosi, arrivato poi comunque sempre attraverso Instagram.

BROZO AI TIFOSI: "UNICI E SPECIALI, VI PORTERO' NEL CUORE"

Dopo la stoccata social al club, Brozovic poi ha rivolto un messaggio ai tifosi nerazzurri. "Grazie Milano per aver fatto parte della vita della mia famiglia e grazie all'Inter e ai suoi tifosi! Siete unici, speciali, vi porterò nel cuore - si legge sul suo profilo Instagram -. Nessuno più di voi, merita di vincere sempre. Grazie per tutte le emozioni di questi indimenticabili 8 anni!".