Inter: salta il trasferimento di Palacios al Santos, tre squadre su Taremi

L'argentino potrebbe rimanere a fare il sesto difensore in nerazzurro o trovare un'altra sistemazione in extremis, l'attaccante piace soprattutto all'Olympiacos
In casa Inter sono ore calde per il futuro di Palacios e Taremi. Per quanto riguarda il difensore, nonostante l'intervento di Neymar per convincerlo, sarebbe ormai definitivamente saltato il trasferimento al Santos. Non convinto del club brasiliano e desideroso di restare in Europa, il giocatore ha scelto di attendere nuove proposte in extremis o di rimanere in nerazzurro a fare il sesto difensore a disposizione di Chivu. Al momento per il classe 2003 si registra un interessamento soprattutto del Basilea, ma la pista svizzera è ancora tutta da approfondire.
Discorso diverso invece per Mehdi Taremi. Definitivamente in uscita dall'Inter, dopo essere finito nel mirino del Sassuolo senza ulteriori sviluppi, l'attaccante è finito nel radar di almeno altre tre squadre e a breve la situazione dovrebbe sbloccarsi. Sulle tracce dell'iraniano in questo momento ci sono Psv, Panathinaikos e soprattutto l'Olympiacos, club particolarmente interessato ad anticipare la concorrenza e in pressing per chiudere la trattativa. Cifre alla mano, con la cessione a titolo definitivo di Taremi, l'Inter punterebbe a ottenere, tra costo del cartellino e risparmio sull'ingaggio lordo, circa 10 milioni di euro.
