Inter: salta il trasferimento di Palacios al Santos, tre squadre su Taremi

In casa Inter sono ore calde per il futuro di Palacios e Taremi. Per quanto riguarda il difensore, nonostante l'intervento di Neymar per convincerlo, sarebbe ormai definitivamente saltato il trasferimento al Santos. Non convinto del club brasiliano e desideroso di restare in Europa, il giocatore ha scelto di attendere nuove proposte in extremis o di rimanere in nerazzurro a fare il sesto difensore a disposizione di Chivu. Al momento per il classe 2003 si registra un interessamento soprattutto del Basilea, ma la pista svizzera è ancora tutta da approfondire.