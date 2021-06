Inter, Ranocchia rinnova: un altro anno con opzione per il 2023

INTER

Il difensore sceglie di restare per l'undicesima stagione con la maglia nerazzurra

Le offerte c'erano, sia dall'Italia (Bologna e Genoa su tutte) che dall'estero (Hull City, dove era già stato nel 2017), ma Andrea Ranocchia ha scelto di continuare a vestire la maglia dell'Inter. Il difensore, in scadenza a fine mese, prolungherà di un anno il contratto con i nerazzurri, con opzione anche per la stagione 2022/23 e toccherà le undici stagioni piene con la maglia interista. Getty Images

Ieri l'agente Tullio Tinti è stato nella sede dell'Inter per definire gli ultimi dettagli: tutto a posto, si attende solo il comunicato ufficiale. Per Ranocchia un attestato di stima da parte della società, che lo vede importante sia come alternativa per la difesa che come punto di riferimento dello spogliatoio visto che è il giocatore "con più anzianità" in rosa: era arrivato all'Inter nel gennaio del 2011. Poi, a parte le parentesi in prestito a Sampdoria (2016) e Hull City (2017), dodici annate a Milano, dove finora ha messo insieme 216 presenze e vinto uno scudetto e una Coppa Italia.