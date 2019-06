Inter, proposto lo scambio Perisic-Cancelo: la Juventus dice no

09/06/2019 di MARCO BARZAGHI

Gli scambi sull’asse Milano-Torino non dovranno più sorprendere i tifosi interisti, anche se al momento non ne è andato in porto nessuno. Prima che la Juve chiudesse la trattativa con il City per Cancelo, l’Inter aveva provato a proporre uno scambio con Perisic per riportare il portoghese in nerazzurro. Si è concluso con un nulla di fatto perché la Juve ha preferito i 50 milioni cash del City ma questo tentativo dimostra come anche Perisic sia sulla lista dei cedibili. Il croato è stato uno dei protagonisti in negativo dell’ultima stagione, tra la richiesta di cessione a gennaio e poi i problemi con Icardi: Marotta ora spera che il gol contro il Galles possa riscaldare potenziali acquirenti.