Inter, Icardi resta o parte? Wanda Nara: "Lavoro fatto"

08/06/2019

Il nuovo corso Antonio Conte sembra aver messo nel mirino in particolare tre big dell'Inter: Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic più per motivi extra-calcistici che tenico-tattici. L'esterno croato è impegnato nelle qualificazioni ad Euro 2020 (in gol contro il Galles) mentre sul futuro degli altri due qualche segnale è arrivato dalla giornata odierna.