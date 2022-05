Inter, Perisic verso la Premier: vicino l'accordo col Tottenham

MERCATO

L'esterno croato in scadenza coi nerazzurri ritroverebbe Conte, da lui adattato a centrocampo

Dopo l'incontro dei giorni scorsi e l'offerta ufficiale da parte dell'Inter alzata a 5 netti milioni a stagione più bonus, i nerazzurri attendono la risposta di Ivan Perisic, ma l'esterno croato sembra sempre più lontano da Milano. Dopo lo sfogo in diretta nel post match della finale di Coppa Italia, le sirene del calciomercato hanno iniziato a suonare forte e in queste ore il croato avrebbe trovato l'accordo per trasferirsi in Premier League e vestire la maglia del Tottenham.

Come riporta sul proprio profilo Twitter il nostro collega Bruno Longhi, Perisic avrebbe quindi accettato la proposta di Conte e Paratici, che offrono all'esterno croato, adattato proprio dal tecnico italiano ad esterno di centrocampo, una cifra leggermente superiore a quella dei nerazzurri per due anni più uno di bonus (mentre l'Inter si ferma al biennale).

Bruciata quindi la concorrenza del Chelsea (lo stallo sulla cessione del club non ha portato alla possibilità di fare un'offerta ufficiale al giocatore) e della Juventus, che in questi giorni è concentrata soprattutto sul ritorno in bianconero di Pogba.

Vedi anche Calcio estero Tottenham, Conte fa la lista della spesa: ci sono anche Bastoni e Perisic