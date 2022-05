Tottenham, Conte fa la lista della spesa: ci sono anche Bastoni e Perisic

TOTTENHAM

Il tecnico si incontrerà a Torino con Paratici per dettare le linee guida sul mercato

Conquistato il quarto posto e forte dell'aumento di capitale da 150 milioni di euro, Antonio Conte comincia a programmare la campagna acquisti del Tottenham. Il tecnico salentino è tornato a Torino e nei prossimi giorni si incontrerà con Fabio Paratici per fare il punto sul mercato. Come riporta il Daily Mail, nella lista della spesa sono presenti anche due suoi ex giocatori dell'Inter, Alessandro Bastoni e Ivan Perisic.

In casa Spurs sono convinti che Conte resterà alla guida della squadra, anche grazie alla qualificazione alla prossima Champions League. La priorità è un centrale difensivo, con il pupillo Bastoni in cima alla lista. Il difensore, che proprio l'allenatore salentino ha lanciato nell'Inter, è l'indiziato numero 1 per lasciare Milano e portare un tesoretto vitale di 60-70 milioni. Le alternative sono Pau Torres (Villarreal) e Josko Gvardiol (Lipsia).

Conte riabbraccerebbe volentieri anche Perisic, in scadenza con l'Inter e da lui inventato esterno sinistro di centrocampo. Adama Traoré del Wolverhampton e Filip Kostic dell'Eintracht gli altri nomi sul taccuino. Lunga la lista dei partenti: Harry Winks, Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Steven Bergwijn, Sergio Reguilon Davinson Sanchez e Joe Rodon non rientrano più nei piani del manager italiano.