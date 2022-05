Inter, Perisic passa ufficialmente al Tottenham: "La mia avventura termina qui, esperienza indimenticabile"

Ivan Perisic dice addio all'Inter e lo fa con un lungo messaggio sui propri canali social: "Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all’Inter termina qui - le parole del croato -. È stata un’esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia.⁣⁣⁣⁣ Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club. Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendo…⁣⁣⁣ 'È una gioia inifinita, che dura una vita, Pazza Inter, amala...'". Poco dopo il congedo, arriva l'ufficialità del passaggio al Tottenham.