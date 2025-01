Inter-Perez, presidente Newell's: "Siamo molto vicini, Silvetti fuori trattativa". Tutto fermo per Frattesi

"Fatta? Per ora no, siamo molto vicini". Il presidente dei Newell's Old Boys Ignacio Astore, in questi giorni a Milano (e in tribuna a San Siro per Inter-Bologna), fa il punto sulla trattativa con l'Inter per il centrocampista Tomas Perez, talento argentino classe 2005. "Siamo sulle cifre che si sono lette in giro (7 milioni di euro, bonus compresi) o poco di più. Abbiamo un accordo di massima sulla cifra, dobbiamo decidere tra parte fissa e bonus, c’è fiducia con l’Inter. La risposta definitiva la daremo quando sarò tornato in Argentina". Il giocatore verrà girato in prestito a un altro club italiano (si parla del Como) per averlo poi a disposizione per l'Under 23 che nascerà entro l'estate. Mateo Silvetti, esterno offensivo classe 2006, altro talento dei Newell's nel mirino dei nerazzurri, in scadenza a fine anno "è fuori dalla trattativa, per ora", ha aggiunto Astore.