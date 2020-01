Inter, per Eriksen ballano ancora i bonus: oggi nuovo contatto col Tottenham

RUSH FINALE

Dopo aver lavorato sulle fasce (Ashley Young e Moses), l'Inter si concentra sul centrocampo: il nome rimane quello di Christian Eriksen, il nodo la richiesta del Tottenham. I nerazzurri, per bocca di Ausilio, hanno ammesso di aver fatto un'offerta ufficiale che corrisponde a 15 milioni di euro più tre di bonus "facili" (come qualificazione in Champions League o presenze) mentre gli inglesi non scendono da quota 20. Oggi pomeriggio nuovo contatto tra i club. Inter-Eriksen si accelera."Poi Moses e Giroud

Ieri Martin Schoots, agente del danese, ha avuto un nuovo confronto con gli Spurs per sistemare le pendenze col club, promettendo di rinunciare a qualcosa in cambio del via libera a lasciar partire il giocatore. Oggi pomeriggio invece ci sarà un nuovo round tra le due società, che avranno una conference call per trovare finalmente la quadra: vista la richiesta di 20 milioni, si potrebbe arrivare ad un'offerta definitiva di 15 milioni di euro più tre di bonus facili e due di bonus cosiddetti difficili (come vittoria dello scudetto o dell'Europa League) per accontentare tutte le parti.

Marotta e Ausilio sanno di avere a che fare con un osso duro come Daniel Levy, azionista-manager degli Spurs, ma sono anche fiduciosi visti i rapporti con Schoots e la volontà del giocatore. Serve ancora un pizzico di pazienza, il colpo in canna è grosso e bisogna evitare passi falsi.