Inter: Correa apre all'addio, Sanchez pronto a tornare

MANOVRE NERAZZURRE

L'argentino sta cominciando a prendere in considerazione le offerte che arrivano da Siviglia e dalla Premier, il cileno ha già le valigie pronte per il rientro a Milano

In attesa dell'ufficialità di Pavard in casa Inter si lavora a quello che dovrebbe essere l'ultimo tassello da sistemare in questa sessione di mercato. Joaquin Correa, dopo i 90' in panchina contro il Monza, sta cominciando a prendere in considerazione l'ipotesi dell'addio e ad ascoltare sia le offerte che arrivano dalla Spagna (dove si sono mossi i due club di Siviglia), sia quelle dall'Inghilterra (c'è il Bournemouth su di lui), al momento soluzioni più gradite al calciatore rispetto all'ipotesi Torino.

L'uscita dell'argentino è fondamentale per chiudere un colpo che Marotta e Ausilio hanno già in canna, ossia Alexis Sanchez. Il cileno, rimasto svincolato dopo l'esperienza annuale al Marsiglia, ha le valigie pronte per il ritorno a Milano e attende solo il via libera della società nerazzurra per mettere la firma sul contratto, che prevede per altro un corposo ridimensionamento dell'ingaggio percepito nelle ultime annate.

Sanchez va per i 35 anni, ma conosce bene l'ambiente, ha talento, esperienza internazionale da vendere e voglia di continuare a giocare in Champions League e lottare per lo scudetto. L'anno scorso ha raccolto 44 presenze con l'OM, arricchite da 18 gol e 3 assist, a conferma del fatto che la sua carriera non ha ancora imboccato il viale del tramonto. Inzaghi lo vede come l'uomo ideale per completare l'attacco e garantire quel bottino di reti che il "Tucu" ha dispensato col contagocce nelle ultime due stagioni. Resta poco più di una settimana per portare in porto i due affari.

