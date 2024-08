Inter-Palacios, ore decisive: in Italia intermediario e dirigenti dell'Independiente Rivadavia

INTER

Il giocatore scelto dai nerazzurri per la difesa può arrivare per una cifra vicina ai 6-7 milioni di euro

Sono ore decisive per l'approdo di Tomas Palacios, 21enne di proprietà del Talleres ma in forza all'Independiente Rivadavia, all'Inter: sia l'intermediario col mandato per l'Europa che i dirigenti del club argentino sono in Italia per chiudere l'affare. Il difensore scelto per colmare il buco creato dall'infortunio di Buchanan è quindi il classe 2003 che secondo il suo allenatore può arrivare ai livelli di Bastoni: il club nerazzurro pronto a pagare 6-7 milioni di euro.

La trattativa ha subito alti e bassi per due motivi: innanzitutto la particolare situazione del cartellino del giocatore, sul quale l'Independiente Rivadavia ha un'opzione per acquistare il 50% del suo cartellino per circa 2 milioni di euro (e quindi l'Inter ha dovuto trattare con due club) e poi la concorrenza di Stoccarda, Lipsia e Borussia Mönchengladbach oltre che dall'Inghilterra.

Condizioni che fanno mantenere la cautela ai dirigenti interisti anche se l'approdo dell'intermediario col mandato per l'Europa (come scritto da FcInterNews) che dei dirigenti del club argentino nel quale gioca attualmente il difensore (come scritto da Cesar Merlo, giornalista argentino) fanno ben sperare.

Vedi anche inter Correa e il fattore Champions: l'Inter lavora all'addio del Tucu