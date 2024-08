Correa e il fattore Champions: l'Inter lavora all'addio del Tucu

MANOVRE NERAZZURRE

L'argentino sa che non sarà inserito nella lista Uefa in caso di permanenza. Satriano richiesto dal Marsiglia di De Zerbi

La mezza bugia bianca detta da Simone Inzaghi parlando del reparto offensivo dell'Inter è comprensibile visto che gli equilibri di mercato sono sempre delicato: "In attacco abbiamo scelto di restare così, piuttosto ci manca un difensore" le parole del tecnico. Eppure è chiaro che la situazione di Correa - soprattutto - e Arnautovic non è solidissima e se per quanto riguarda l'austriaco, contratto "pesante" e 35 anni compiuti, la permanenza sembra ormai scontata, l'argentino è ancora sulla lista dei cedibili.

Il club nerazzurro gli ha già fatto sapere che, in caso di mancato addio, non sarebbe inserito nella lista Uefa: non è certo una manovra in ottica mercato, la scelta sarebbe tecnica, ma il non poter giocare la Champions League potrebbe fare da leva per convincere il Tucu ad accettare le proposte che arriveranno - perché arriveranno, anche se ovviamente non da strapparsi i capelli economicamente parlando - da qui al 30 agosto.

A Gilardino piacerebbe per il suo Genoa, ma il club rossoblù ha altri piani, più sostenibili. Correa ha già rifiutato River Plate, Estudiantes e Aek Atene e spera in un'offerta attraente - leggi da un club europeo di un certo spessore - in questa decina di giorni che manca alla fine delle trattative. Poi spunterà pure l'immancabile Arabia Saudita, che magari considererà solo dal 31 agosto in poi.

Intanto, parlando di reparto avanzato, l'Inter continua a lavorare sull'addio di Satriano che, dopo aver rifiutato il Brest, è entrato nel mirino del Marsiglia. La squadra di De Zerbi è destinazione gradita ma il club nerazzurro vuole i 6 milioni che aveva pattuito col Brest mentre l'OM spera di strappare un prestito con diritto di riscatto come accaduto con Carboni.

