Inter-Palacios, ci siamo: oggi incontro con l'Independiente per chiudere

ORE DECISIVE

Il club nerazzurro ha offerto 6,5 milioni di euro per l'argentino classe 2003

© X "Manca un difensore", ha detto a chiare lettere Simone Inzaghi alla vigilia della prima di campionato a Marassi contro il Genoa. "Serve un altro centrale o Bastoni le gioca tutte? No, chiaramente serve: non ci sarà un attimo di sosta", gli ha fatto eco Bastoni dopo il 2-2. E l'Inter in questi giorni ha lavorato per accontentare il mister e per regalargli proprio un vice Bastoni dopo il grave infortunio di Buchanan con la nazionale canadese in Copa America. Fino a preparare l'incontro previsto nelle prossime ore con il ds dell'Independiente Rivadavia, arrivato in Italia, in cui il presidente Marotta e il ds Ausilio cercheranno di chiudere per l'argentino classe 2003 Tomas Palacios. Alla presenza dell'intermediario col mandato per l'Europa.

Per Palacios, che l'Independiente Rivadavia dal Talleres - club in cui è cresciuto - ha deciso di riscattare per prendersi anche il restante 50% del cartellino, l'Inter ha messo sul piatto un'offerta di 6,5 milioni di euro. Nell'operazione potrebbe essere inserita una percentuale sulla futura rivendita. Dal canto suo il giocatore, che ha già lasciato Rivadavia ed è a Buenos Aires in attesa di novità sul suo futuro, con la speranza di prendere al più presto un volo per l'Italia, ha respinto offerte dalla Germania e dall'Inghilterra e vuole soltanto l'Inter.



Per quanto riguarda le uscite, Satriano, dopo essere stato vicino al trasferimento al Marsiglia, si accaserà a Lens con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni più bonus. Kamate verso i portoghesi dell'Aves.