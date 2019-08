Inter, ora sotto con Dzeko: l'affondo la prossima settimana. L'agente vede la Roma

Lukaku c'è, ora sotto con Dzeko. L'Inter non si ferma qui: dopo aver regalato ad Antonio Conte l'attaccante che tanto desiderava per fare esprimere al meglio il suo gioco offensivo, Beppe Marotta è pronto a portare in nerazzurro anche il bosniaco della Roma. Nessuna apertura da parte della dirigenza giallorossa, che anzi ha alzato la richiesta da 20 milioni di euro a 20 più bonus, ma all'Inter sono fiduciosi. Nessuna fretta e per ora nessuna intenzione di alzare l'offerta, che resta ferma a 15 milioni.

L'Inter può contare sulla ferma volontà di Dzeko di lasciare la Roma. E il concetto è stato ribadito con forza negli ultimi giorni - anche ieri - dall'agente dell'attaccante, Silvano Martina, nella sede nerazzurra in via della Liberazione. E stamattina lo stesso Martina ha incontrato il ds della Roma Petrachi a Milano. Il bosniaco ha già un'intesa con i nerazzurri per un contratto triennale da 4,5 milioni e spinge per raggiungere Milano il prima possibile. Una ventina di minuti, quelli finali, in campo nell'amichevole della Roma contro l'Athletic Bilbao, ma la testa è già altrove. Come riferisce il 'Corriere della Sera", Marotta ha detto a Martina che l'affondo è rinviato alla prossima settimana. Il tempo c'è, l'Inter aspetta fiduciosa. Intanto, sul fronte delle cessioni, l'Inter ha ceduto a titolo definitivo l'attaccante Puscas al Reading.