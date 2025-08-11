Morata lascia il Galatasaray: è ufficiale. Lo attende il Como

Alvaro Morata lascia il Galatasaray e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Como. L'attaccante spagnolo ha risolto il proprio contratto con il club turco in cambio di un indennizzo da 5 milioni di euro. Di seguito il comunicato: "Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell'ambito dell'accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro".