Inter, Onana ha l'accordo col Manchester United. I nerazzurri lavorano su parte fissa e bonus

Onana al Manchester United: siamo alle battute finali. L'Inter vuole una parte fissa più cospicua

André Onana al Manchester United si farà e anche molto presto. Le maschere di Red Devils e Inter sono state tolte da tempo e adesso le due società stanno lavorando seriamente per trovare una quadra della trattativa che viaggia spedita, ma senza ancora aver scritto un finale. Ten Hag vuole il portiere camerunese, già avuto all'Ajax, per sostituire De Gea e lo vorrebbe in ritiro entro venerdì, ma l'Inter prima di dare il via libera definitivo vuole stabilire diverse condizioni economiche.

L'accordo tra Onana e il Manchester United è già stato trovato e parla di un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni. L'Inter però è in attesa di una offerta formale dall'Inghilterra, che arriverà, ma già confezionata per essere accettata senza ulteriori capitoli di una storia che va avanti da settimane.

La forbice tra la domanda dell'Inter (55-60 milioni di euro) e l'offerta dello United (si è partiti da 45 milioni) si è assottigliata molto, quasi diventando un semplice dettaglio risolvibile con un minimo sforzo di entrambe. Semmai lo stallo è dovuto alle modalità del pagamento: l'Inter pretende una parte fissa importante e una variabile legata ai diversi bonus inseribili dagli inglesi che, al contrario, hanno proposto una parte fissa inferiore e molti bonus anche se facilmente raggiungibili.

La volontà comune di tutti però è di chiudere la trattativa e l'affare si farà.