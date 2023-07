Inter, Onana a un passo dall'addio: ai dettagli l'accordo col Manchester United

AFFARE AI DETTAGLI

Il portiere camerunese lascia il nerazzurro dopo una sola stagione. L'obiettivo del club è ottenere non meno di 52 milioni di euro dalla cessione

André Onana lascia l'Inter per trasferirsi al Manchester United. In attesa dell'ufficialità che arriverà solo dopo aver sistemato gli ultimi dettagli, il succo della questione nonché risultato di diversi giorni di trattative è questo. Il portiere camerunese sarà il nuovo portiere dei Red Devils, erede di De Gea e all'Inter andrà una cifra tra i 50 e i 55 milioni di euro bonus compresi. L'obiettivo dell'Inter è arrivare il più possibile vicino ai 55.

Onana è sempre stata la prima scelta di ten Hag per la porta una volta liquidato De Gea, memore dell'esperienza condivisa in Olanda all'Ajax. L'Inter, anche per questione di bilancio, ha sempre ritenuto il 27enne portiere sacrificabile dopo essere arrivato a parametro zero a Milano nella scorsa estate. Tradotto: una plusvalenza troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, ma senza sminuire il valore del giocatore.

Per questo l'Inter non è mai stata disposta a scendere sotto i 52 milioni di euro di valutazione, rimandando al mittente diverse proposte dei Red Devils prima di sedersi veramente al tavolo per definire i dettagli. In Inghilterra, il Mirror per la precisione, parla di 46 milioni di euro più bonus per l'Inter, mentre il De Telegraaf in Olanda si spinge fino ai 55 milioni di euro bonus compresi che farebbero contenta l'Inter.

Per il portiere un contratto di cinque anni, da stabilire se interamente dall'inizio o diviso in quadriennale più opzione per il successivo anno.