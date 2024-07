Inter: offerta Depay, ma il sogno resta Gudmundsson

MANOVRE NERAZZURRE

L'olandese cerca squadra, ma l'ingaggio frena Marotta. Che aspetta l'occasione giusta per l'islandese del Genoa

Come annunciato anche da Inzaghi, l'Inter si muove solo alla ricerca di un esterno sinistro, ma questo non significa che non vengano valutate attentamente tutte le opportunità che dovessero presentarsi da qui al termine del mercato estivo. Magari per l'attacco, dove al momento non ci sono vuoti da riempire, ma che potrebbe regalare qualche sorpresa. E' delle ultime ore, infatti, la notizia che l'entourage di Memphis Depay avrebbe offerto il giocatore proprio ai nerazzurri. L'olandese si è svincolato dall'Atletico Madrid, ma chiede 5 milioni di euro netti a stagione come ingaggio. Più le famigerate commissioni. Per questo Marotta ha preso tempo e rimandato ogni discorso alle prossime settimane.

Vedi anche Mercato L'Inter ora punta su Kiwior: il polacco è il profilo giusto per Oaktree Anche perché il vero obiettivo è un altro e non è un segreto. Stiamo parlando di Albert Gudmundsson, desideroso di restare in Italia nonostante qualche offerta da Premier League e Bundesliga, ma con la spada di Damocle di un processo per molestie atteso in autunno. Un motivo in più perché l'Inter non abbia voluto accelerare nell'operazione per l'islandese, proponendo al Genoa soltanto un prestito.

Sullo sfondo è spuntato anche il nome di Domenico Berardi, che, con il Sassuolo in serie B, vorrebbe cambiare aria. Motivi di collocazione tattica e il recupero dal serio infortunio della scorsa stagione, però, lo sembrano tenere lontano dai nerazzurri.