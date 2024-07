L'Inter ora punta su Kiwior: il polacco è il profilo giusto per Oaktree

INTER

Il difensore dell'Arsenal pronto a tornare in Italia: la formula del prestito non convince però i Gunners

© Getty Images Tra i diversi giocatori "esaminati" alla fine il prescelto da parte di Oaktree pare essere Jakub Kiwior: la proprietà nerazzurra, non convinta da Ricardo Rodriguez per questioni anagrafiche, ha individuato nel difensore polacco dell'Arsenal il profilo giusto per colmare l'ultima necessità del mercato nerazzurro. Il 24enne ex Spezia, acquistato dai Gunners nel gennaio 2023, ha aperto al ritorno in Italia: resta da convincere tuttavia il club inglese sulla formula del trasferimento. La dirigenza nerazzurra lavora a un prestito oneroso con diritto di riscatto, opzione che per il momento i Gunners non contemplano, dando del giocatore una valutazione prossima ai 25 milioni di euro.

Il prossimo arrivo a Londra di Calafiori, tuttavia, potrebbe aiutare l'Inter a portare avanti la trattativa. Il polacco risponde perfettamente all'identikit stilato da Oaktree e soddisfa le richieste di Inzaghi, che per inciso aveva riposto le sue preferenze su Rodriguez. Ma tant'è, per Kiwior c'è comunque il pieno gradimento. Un difensore di prospettiva ma già con buona esperienza internazionale, capace di giocare da terzo di sinistra ma anche da centrale. Sino a oggi, si diceva, i Gunners non hanno aperto alla possibilità di un prestito. Kiwior fu acquistato dallo Spezia per 25 milioni un anno e mezzo fa e la quotazione non è scesa. Ma la dirigenza nerazzurra resta del parere che il tempo - e l'arrivo di Calafiori - possano giocare a favore della trattativa.