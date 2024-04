Inter, occasione Martial: il francese si offre

MANOVRE NERAZZURRE

L'attaccante francese si libererà a zero a giugno e potrebbe arrivare insieme a Taremi, escludendo però Gudmundsson

Anthony Martial chiama l'Inter. L'attaccante francese lascerà il Manchester United in estate dopo una stagione che lo ha visto relegato in un angolo, tanto che lo stesso club inglese ha deciso di lasciare scadere il contratto a fine giugno. Martial, dunque, si libererà a zero dopo essere stato pagato qualcosa come 60 milioni di euro al Monaco nel 2015. A soli 28 anni, però, è nel pieno della carriera e cerca una nuova sfida. Magari come quella nerazzurra. I prossimi campioni d'Italia dovranno ritoccare il reparto offensivo e, oltre a Taremi, cercano un'altra punta visto che Sanchez e Arnautovic sono dati in partenza.

Vedi anche inter Inter-Torino, tifosi in fermento: maxi-coda online per gli ultimi biglietti in vendita Martial, insomma, potrebbe rappresentare l'occasione giusta per un rinforzo visto che dal punto di vista economico l'unico esborso riguarderà lo stipendio ed eventuali commissioni al suo entourage. Che lo avrebbe proposto proprio all'Inter, considerata anche in campo internazionale una delle destinazioni più appetibili dopo essersi qualificata tra le prime al nuovo Mondiale per club voluto dalla Fifa.

Adesso Marotta e Ausulio dovranno decidere se puntare su di lui, che per certi versi potrebbe rappresentare una scommessa a basso costo, o se proseguire la caccia, un filo più complicata e impegnativa per via delle richieste del Genoa (che vuole una trentina di milioni), ad Albert Gudmundsson. Perché c'è un solo posto libero per completare l'attacco, che già conta sui titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram e che presto accoglierà Taremi.