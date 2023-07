Inter, nuovo obiettivo per la porta: offerti 15 mln per Emiliano Martinez

In attesa di novità sul fronte Sommer, l'Inter sonda altre piste per quanto riguarda il portiere da consegnare a Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da TyC Sports il club nerazzurro avrebbe offerto 15 milioni all'Aston Villa per l'argentino campione del mondo Emiliano Martinez, classe 1992. Il club inglese, con cui il giocatore ha un contratto fino a giugno 2027, avrebbe già rispedito al mittente la proposta ma l'Inter sarebbe pronta a rilanciare e intanto avrebbe avuto già contatti con l'entourage del Dibu.