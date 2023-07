Sommer non si allena col Bayern: vuole solo l'Inter

Altro segnale del portiere al club tedesco: aveva già saltato l'amichevole giocata la scorsa settimana contro il Rottach-Egern

La tenelovela Yann Sommer continua. Il portiere vuole solo l'Inter e sta cercando di forzare la mano col Bayern Monaco per sbloccare la situazione. Dopo aver saltato l'amichevole giocata la scorsa settimana contro il Rottach-Egern, l'estremo difensore è stato convocato per la tournée asiatica, ma il giocatore non si è allenato prima della partenza per il Giappone. Un messaggio forte e chiaro al club tedesco, per ribadire le sue intenzioni e la voglia di chiudere la questione prima della metà di agosto indipendentemente dalle condizioni di Manuel Neuer.

In attesa della fumata bianca per il trasferimento in nerazzurro, dunque, Sommer continua a mettere pressione al Bayern. Una situazione da maneggiare con cura. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, rinunciando all'ultimo allenamento, il portiere avrebbe voluto infatti da una parte chiarire ulteriormente la volontà di sbarcare in Serie A e dall'altra far capire ai bavaresi che non possono costringerlo a giocare o a tenerlo bloccato in attesa che Neuer stia meglio o che arrivino rinforzi dal mercato.

Forzatura grazie a cui Sommer conta di poter dare una svolta alla questione. L'Inter continua infatti a lavorare col Bayern per raggiungere un'intesa. I nerazzurri proseguono nelle trattative per una cifra leggermente inferiore ai 6 milioni della clausola di rescissione, al momento però non utilizzabile. E l'impressione è che, vista la volontà del giocatore, il via libera alla fine arriverà. Resta da capire solo i tempi. Sommer spinge per l'Inter.