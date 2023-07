Inter, le tre priorità sul mercato: Sommer per la porta, Balogun troppo costoso

INTER

Inzaghi vuole avere al più presto un portiere, Lautaro attende il suo partner d'attacco: i nomi

Un portiere, un attaccante e un difensore. Sono queste le tre priorità dell'Inter sul mercato. Inzaghi, che ha raggiunto da poche ore il Giappone per disputare un paio di partite amichevoli, spinge per avere al più presto un nuovo numero uno. Il nome è sempre quello di Sommer, ma devono incastrarsi un paio di pedine. Poi il capitolo attaccante: Lukaku ha lasciato un vuoto importante, Lautaro cerca un partner di livello: il sogno è Balogun, ma la pista resta complicata a causa delle elevate richieste dell'Arsenal. In secondo piano Alvaro Morata, mentre per Gianluca Scamacca non si è andati oltre un semplice sondaggio.

Parlavamo all'inizio di priorità, una parola che fa rima con Yann Sommer. In Viale della Liberazione si spera in uno sconto da parte del Bayern Monaco (c'è sempre la clausola da 6 milioni di euro), ma i bavaresi sembrano essersi convinti a lasciar partire lo svizzero. Prima però Tuchel vuole un nuovo portiere, viste le troppe incertezze legate al rientro di Manuel Neuer. In tal senso i teutonici hanno già sondato le piste Baumann e Bounou.

Successivamente Marotta proverà a stringere per la punta: Balogun ha lasciato segnali chiari "voglio giocare", ma da parte dell'Arsenal fino ad ora non ci sono state apertura. I Gunners pretendono un bonifico da 40 milioni di euro, non di meno. Ecco allora che Morata potrebbe salire nelle gerarchie: negli ultimi giorni l'Atletico Madrid ha ammorbidito la propria posizione in merito alla clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro. Con uno sconto concreto il rientro in Italia dello spagnolo potrebbe diventare realtà. Scamacca invece, è la pista C: Ausilio non si è spinto oltre un semplice sondaggio.

In difesa, perso Skriniar, non basta il solo Bisseck: Inzaghi vorrebbe un altro braccetto per la difesa a tre, magari d'esperienza. Rafael Toloi, nel giro della Nazionale di Mancini, è profilo gradito, ma serve presentare un'offerta convincente all'Atalanta. Atalanta che per ora resta sulle sue: Gasperini non vuole perdere il suo capitano. Il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 però lascia delle speranze ai meneghini.