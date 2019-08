Inter, nuovi contatti con lo United: passi avanti per Sanchez

Il campionato dell'Inter inizierà solo lunedì contro il Lecce, intanto Antonio Conte sta ancora aspettando i rinforzi e su tutti c'è Alexis Sanchez. L'affare è entrato nel vivo e ora con il Manchester United c'è da discutere solo come suddividere il mega ingaggio del cileno. Marotta nelle ultime ore ha avuto nuovi contatti con la dirigenza dei Red Devils e ha fatto dei passi avanti nella trattativa.

L'accordo sulla formula del prestito con diritto di riscatto è cosa nota e già lunedì El Nino Maravilla potrebbe sbarcare a Milano per visite e firma. I nerazzurri non vogliono pagare più di 5 milioni di ingaggio all'ex Udinese e agli inglesi toccherebbe il restante 7 dei 12 milioni d'ingaggio che percepisce attualmente. La fumata bianca è attesa dopo il weekend e c'è già un volo prenotato Manchester-Milano, così come le visite mediche bloccate all'Humanitas. Sanchez è più vicino che mai anche se inizialmente non potrà prendersi la maglia numero 7 occupata ora da Icardi.