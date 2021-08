Inter, non solo Dzeko: Zapata o Correa per completare l'attacco

CACCIA A UN'ALTRA PUNTA

Più difficile la pista Vlahovic: la Fiorentina avrebbe rifiutato 50 milioni di euro

Incassato il sì di Edin Dzeko, in casa Inter si cerca un altro attaccante per completare il reparto a disposizione di Inzaghi. Dopo il no della Fiorentina a 50 milioni per Dusan Vlahovic, è ormai corsa a due tra Duvan Zapata e Joachin Correa. I due profili sono simili a livello economico (35 milioni per il colombiano, 30 per l'argentino), ma l'atalantino rimane il più gradito per la ben nota somiglianza fisica e tecnica con Romelu Lukaku. Getty Images

Dalla ricchissima cessione di Lukaku arriveranno una cinquantina di milioni da utilizzare sul mercato per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Due i tasselli ancora mancanti, una quarta punta da affiancare a Lautaro Martinez, Sanchez e Dzeko, e il terzino destro, con Nandez in attesa e Dumfries - per il quale servono 15-20 milioni - sullo sfondo. I nerazzurri hanno l'accordo con Zapata, ma devono ancora sedersi a un tavolo con l'Atalanta, bottega cara e che prima di privarsi del colombiano vuole avere in mano il sostituto. Forse più semplice arrivare a Correa, sebbene i rapporti con Lotito siano piuttosto tesi. L'argentino vuole cambiare aria, Inzaghi lo conosce e lo apprezza e a Milano ritroverebbe il compagno di Nazionale Lautaro Martinez.