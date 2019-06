Inter, Nainggolan 'chiama' Lukaku: "Ci vediamo presto"

28/06/2019

Il calciomercato ai tempi dei social network: ormai bastano un like o un commento per scatenare rumors o 'confermare' operazioni in via di definizione. E sembra proprio questo il caso della trattativa tra Romelu Lukaku e l'Inter, che dopo la notizia che il club nerazzurro presenterà a breve una prima offerta ufficiale al Manchester United si arricchisce di un nuovo capitolo. Il protagonista è Radja Nainggolan, che su Instagram ha commentato un post del connazionale scrivendo "Tot snel". Ci vediamo presto.