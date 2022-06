Inter: Mkhitaryan sempre più vicino, la Roma non rilancia

MOSSE NERAZZURRE

Nessuna novità dall'incontro tra l'avvocatessa Pimenta e il ds giallorosso Pinto a Trigoria. Nerazzurri pronti a chiudere

L'Inter è sempre più vicina a Henrikh Mkhitaryan. Nessuna novità dall'incontro avvenuto martedì a Trigoria tra l'avvocatessa Rafaela Pimenta, che ha ereditato l'impero di Mino Raiola e che gestisce gli affari dell'armeno, e il ds della Roma Tiago Pinto: il club giallorosso ha deciso infatti di non rilanciare l'offerta per il giocatore in scadenza, restando ferma sulla proposta di un biennale a 3,5 milioni di euro bonus compresi, con il secondo anno legato a obiettivi personali e di squadra. Via libera dunque per l'Inter, che ha già un accordo di massima con Mkhitaryan sulla base di un contratto di due anni da 3,2 milioni di euro netti a stagione, che diventeranno 4 con i bonus. Le visite mediche potrebbero essere fissate a breve. © Getty Images

Intanto l'Inter sarebbe pronta ad accelerare per Kristjan Asllani, individuato come il vice Brozovic. Il 20enne centrocampista albanese sarebbe entusiasta di vestire la maglia nerazzurra. Come riferisce Tuttosport nei prossimi giorni l'Inter incontrerà l'Empoli per dare il via alla trattativa, magari inserendo qualche contropartita tecnica.