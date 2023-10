Inter, Mkhitaryan: "Rinnovo? Qui sto bene, vorrei restare"

INTER

L'armeno in conferenza alla vigilia della sfida al Salisburgo: "La Champions è diversa, siamo più carichi che mai. Abbiamo dimostrato con il Benfica che vogliamo vincere tutte le partite"

"La Champions è diversa, siamo più carichi che mai. Abbiamo dimostrato con il Benfica che vogliamo vincere tutte le partite. Cercheremo di farlo anche domani". Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, Henrikh Mkhitaryan, che ha il contratto con i nerazzurri in scadenza a giugno, ha parlato anche del suo futuro con la maglia dell'Inter: "Sto bene qui, sia in città che nella squadra. Sto facendo il mio meglio per aiutare, quello che succede fuori dal campo è lavoro per il mio procuratore. Ho voglia di rimanere qui e farò di tutto per restare qui".

Inter diversa in Champions?

"Non cambia niente. Per noi ogni gara è molto importante. Non abbiamo iniziato bene con la Real Sociedad, ma poi ci siamo ripresi col Benfica. Vogliamo far bene anche domani"

In campo dopo la vetta della classifica

"Non guardiamo la classifica adesso. Il campionato è lungo. Siamo carichi per la Champions. Abbiamo già dimostrato col Benfica che vogliamo vincere queste gare e domani faremo di tutto per vincere"

Ruolo da equilibratore

"Prima di arrivare all'Inter ho detto al mister che sarei venuto per aiutare la squadra, poi spetta all'allenatore decidere se farmi giocare dall'inizio o meno. Giocando mezzala sto facendo di tutto per aiutare la squadra offensivamente e difensivamente"

Salisburgo e poi Lukaku da avversario

"Sappiamo che il Salisburgo è una squadra forte e che non sarà facile, ma giochiamo in casa, vogliamo fare il nostro gioco e vincere pe ri tifosi. Alla Roma ora non ci pensiamo"

In appoggio alle punte

"Non è la prima volta che gioco da seconda punta. Ho sempre giocato da trequartista e mi piace giocare in quel ruolo. Giocherò dove mi vuol far giocare il mister. Ma non cambia nulla. Si attacca e si difende insieme. Si gioca con tutta la squadra"

