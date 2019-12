Inter, missione Kulusevski: incontro con l'Atalanta per giugno

L'INTRIGO

L'idea dell'Inter di mettere le mani su Dejan Kulusevski sta diventando un intrigo sempre più complicato col passare dei giorni. La società nerazzurra ha incontrato l'Atalanta per bloccare il centrocampista svedese per giugno, ma la Dea vorrebbe monetizzare subito con un'offerta importante e non ha assicurato opzioni. Il giocatore però è in prestito al Parma fino a fine stagione e il ds dei ducali Faggiano ha ribadito: "Resta qui".

Dall'incontro tra le due dirigenze l'Inter è riuscita a prendere tempo con l'Atalanta, ma non ad ottenere la garanzia che la società bergamasca si impegni a non parlare con altri club. Percassi infatti vorrebbe monetizzare già nella sessione invernale del mercato, pur lasciando il giocatore a Parma fino a fine stagione e per questo i 35 milioni di euro messi sul piatto dall'Inter per giugno sono stati virtualmente accettati, ma solo nel caso non arrivassero offerte più alte nel frattempo. Cosa che con le prestazioni attuale dell'esterno in prestito al Parma è tutt'altro che difficile.

Del resto l'Inter è interessata al giocatore, ma non può spendere la cifra pattuita già a gennaio dovendo investire su un paio di tasselli importanti per rinforzare la rosa da subito, come Vidal o Giroud. In questo stallo potrebbero sorgere le complicazioni visto che l'opzione sulla cessione l'Atalanta non l'ha garantita. Nel frattempo la posizione del Parma è piuttosto chiara: "Resta. E' del Parma fino al 30 giugno. Parlarne troppo potrebbe fargli male. È arrivato qua, ha sposato il progetto, ha sposato l’allenatore e l’allenatore ha sposato lui" ha dichiarato il ds Faggiano.