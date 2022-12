Inter, il mercato si accende con Truffert: il Rennes spara alto

NOME NUOVO

Il 21enne terzino francese ha superato Bakker e Parisi nelle preferenze dei nerazzurri, ma l'affare è complicato

© Getty Images L'Inter studia il mercato per la fascia sinistra e Adrien Truffert è il profilo preferito. La società nerazzurra si sta muovendo considerando l'eventuale addio di Gosens a gennaio, le offerte dalla Bundesliga non mancano, ma tra i tanti nomi seguiti ce n'è uno che ha colpito più di altri la dirigenza nerazzurra. Il 21enne Truffert del Rennes ha superato nel gradimento sia Bakker del Leverkusen che Parisi dell'Empoli, ma le richieste economiche della società francese al momento sono un ostacolo importante.

I primi contatti non hanno avuto esito positivo, ma il margine di manovra sia per l'Inter che per il Rennes c'è. La richiesta è di 20 milioni di euro, considerata decisamente troppo elevata dalla società nerazzurra che vorrebbe provare a trattare sulla formula dell'eventuale investimento sul terzino francese.

La volontà di Marotta è di ipotizzare un prestito oneroso con un riscatto obbligato al verificarsi di determinate condizioni sportive, ma la parte costosa dell'operazione potrà dipendere esclusivamente dal tesoretto che l'Inter riuscirà a mettere da parte piazzando i vari giocatori in partenza come Gosens, appunto, ma anche Gagliardini e Correa.

Sempre per quanto riguarda la fascia sinistra, le altre opzioni al momento sembrano perdere di intensità. Bakker non convince pienamente l'Inter, mentre le richieste dell'Empoli per Parisi - 25 milioni di euro - sono giudicate troppo elevate anche per ipotizzare un inserimento di Satriano nell'operazione.