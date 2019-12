Inter, Marotta: "Vidal è nella lista dei desiderati"

MERCATO

Giuseppe Marotta, prima di Inter-Barcellona, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro ai microfoni di Mediaset: "Vidal è un grandissimo giocatore, un guerriero e farebbe comodo a noi come ad altre squadre, è nell'elenco dei desiderati. Ma il Barcellona si priverà difficilmente di lui". Discorso simile su De Paul: "Uno dei giovani più interessanti della Serie A, è dell'Udinese e da qui a dire che lo stiamo trattando ce ne passa".

Dai possibili acquisti all'uscita che nessun tifoso interista prende in considerazione: "Lautaro Martinez è legato all'Inter, siamo orgogliosi di questo. Il nostro club ha una storia importante tanto quella del Barcellona, non necessariamente dobbiamo essere quelli che vendono. Ma, come si sa, il destino appartiene alla testa dei giocatori e noi farebbe piacere se intendesse restare con noi".