Inter, Marotta: "Skriniar vuole restare, presto parleremo di rinnovo"

INTER

L'ad nerazzuro a Mediaset Infinity: "Ha un po' subito il condizionamento del mercato ma ha un grande carattere"

© Da video Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato a Mediaset Infinity prima della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco: "Può essere che Skriniar abbia un po' subito il condizionamento del mercato (con le richieste del Psg, ndr) ma ha un grande carattere, è un professionista autentico e sa gestire queste cose. Il giocatore ha espresso la volontà di proseguire con noi, inizieremo le negoziazioni per il rinnovo quanto prima e sono ottimista che continuerà con noi".

Marotta a Sky ha poi aggiunto su Lukaku: "Noi vogliamo sfruttare il suo apporto in questa stagione, poi valuteremo con lui quello che sarà il futuro. Non so se il cambio di allenatore del Chelsea possa voler dire una sua riconferma".