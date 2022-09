Clamoroso al Chelsea: Tuchel esonerato dopo il ko di Zagabria

© Getty Images

Clamoroso al Chelsea: Thomas Tuchel è stato esonerato. Il tecnico paga la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria e l'avvio non convincente in campionato dove attualmente i Blues si trovano al sesto posto a 10 punti dopo sei partite. Sul comunicato diramato a sorpresa dal club si legge: "La nuova proprietà dopo 100 giorni pensa sia il momento giusto per cambiare guida tecnica". Ancora top secret il nome del successore.