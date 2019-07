Inter: Marotta pronto all'incontro per Lukaku, Dzeko resta in standby

09/07/2019

Mentre la nuova Inter di Conte ha iniziato il ritiro di Lugano, il club sul mercato è concentrato in particolar modo sulla questione attacco, dove gli obiettivi in entrata rimangono due in attesa della cessione di Icardi: si parla di Dzeko e di Lukaku. Per il primo rimane ampia la distanza tra le parti, con i nerazzurri che potrebbero alzare l'offerta fino a 13 milioni più una contropartita ma potrebbe non bastare. Per il belga, invece, potrebbe esserci un incontro con il Manchester United già questa settimana.

Antonio Conte insiste per il doppio rinforzo in avanti e l'Inter è pronta ad accontentarlo, ma senza fare follie soprattutto per quanto riguarda Dzeko, che ha 33 anni e il contratto in scadenza nel 2020. Per questo motivo il club di Suning ritiene eccessiva la richiesta della Roma (20 milioni di euro) e sembra disposta a salire fino a (massimo) 13 milioni di euro più una contropartita tecnica. Cifra che al momento non soddisfa i giallorossi, che però devono fare i conti con il malumore sempre più evidente del centravanti. Lunedì, a Villa Stuart per le visite mediche di rito, il bosniaco ha tenuto la testa bassa e ha tirato dritto di fronte ai tifosi che gli chiedevano notizie sul futuro: "Mi fate passare?" la replica secca di Edin, che non vede l'ora di lasciare la Roma dopo una stagione complicata.

Anche l'affare Lukaku è ancora tutto da definire, ma un assist a Marotta sarebbe arrivato direttamente dal tecnico dei Red Devils, Solskjaer, che ha dato il proprio benestare alla partenza del belga visto che non rappresenta la sua prima scelta. Il giocatore al momento è in Australia con la squadra, ma l'ad dell'Inter potrebbe incontrare i dirigenti inglesi già nel corso di questa settimana. Lo United parte da una richiesta di circa 80 milioni di euro, mentre i nerazzurri al momento sono fermi a 60: il classico gioco delle parti prima di un'intesa che, come spesso accade, potrebbe arrivare a metà strada.

