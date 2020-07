Inter, Marotta: "Per Tonali non ho parlato col Brescia. Moses e Sanchez restano fino al Getafe"

LE MOSSE

Con il campionato in pieno svolgimento è già tempo di calciomercato. L'Inter si è assicurata Hakimi dal Real Madrid per la prossima stagione, ma la tv cinese del gruppo Suning ha rappresentato Conte intento a dipingere di nerazzurro Sandro Tonali, uno degli obiettivi della società milanese. "Non è un indizio di mercato, ma un auspicio di gioventù. Tonali non piace solo a me, ma a tantissimi esperti di calcio - ha dichiarato il dg nerazzurro Beppe Marotta prima di Inter-Brescia -. Non ci siamo ancora confrontati col Brescia anche se i rapporti con Cellino sono ottimi".

Le novità in casa Inter riguardano anche le conferme dei prestiti di Sanchez e Moses: "Per questi due giocatori abbiamo trovato accordi differenziati in extremis - ha continuato Marotta -, così li avremo a disposizione fino al giorno in cui giocheremo contro il Getafe. E' una anomalia, è impensabile che si possa giocare l'Europa League con dei giocatori che possono non essere a disposizione".