Inter, Marotta: "Brozovic e Perisic? Siamo in fase di negoziazione, vogliono restare"

Beppe Marotta ha fatto il punto sui rinnovi contrattuali in casa Inter, poco prima del match di Champions Ungueale contro il Liverpool: "Per quanto riguarda noi del management la firma è solo un atto formale, siamo contenti di continuare questa avventura all'Inter. La proprietà ci è sempre vicina e noi vogliamo qualcosa di importante - ha spiegato l'ad nerazzurro -. Con Perisic e Brozovic invece siamo in fase di contrattazione, ma quando i giocatori in scadenza trattano vuol dire che hanno interesse di continuare con noi".

Getty Images