Inter, manovre in attacco: tra Scamacca e Dybala spunta David

SI CAMBIA

Sanchez e Lautaro potrebbero essere ceduti per far spazio a un reparto offensivo tutto nuovo

Ci sono un problema di gol da risolvere (ma in realtà, almeno in Italia, l'Inter ha sempre il miglior attacco), due nomi noti come quello di Scamacca e di Dybala e un obiettivo tutto nuovo, David. L'autoanalisi nerazzurra dopo un paio di partite in cui la difficoltà di segnare è stata evidente e letale - Milan e Liverpool, ndr - ha convinto Marotta e Ausilio della necessità di cambiare, e in parte ringiovanire, il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui, appunto, l'Inter avrebbe deciso di sacrificare Sanchez e Lautaro Martinez pur di arrivare ai giocatori di cui sopra. Tra movimenti concreti, come nel caso di Scamacca, per il quale i discorsi con il Sassuolo sono ampiamente abbozzati e costanti, suggestioni alla Dybala e una pista decisamente interessante che porta al talento del Lille, Jonathan David. afp

Ma andiamo con ordine e partiamo da Scamacca. Il giocatore piace dichiaratamente all'Inter, che lo considera l'uomo giusto per sostituire, in futuro, Edin Dzeko. Marotta è in contatto con il Sassuolo da mesi e sta cercando di trovare la soluzione per portare il giocatore a Milano. Da parte sua Scamacca ha già dato la propria disponibilità a vestire la maglia nerazzurra e ha per questo rifiutato a gennaio l'offerta del Borussia Dortmund. L'affare è insomma apparecchiato e, a meno di sorprese, dovrebbe poter essere condotto in porto senza troppe difficoltà. Al solito, il nodo da sbrigliare riguarda la formula, ma il Sassuolo sembra disposto ad andare incontro all'Inter.

Il discorso relativo a Dybala è semplice: l'argentino continua a non trovare un accordo con la Juve per il rinnovo del contratto e, in questo senso, le prossime settimane hanno tutta l'aria di poter essere decisive. Antun, agente della Joya, è atteso a breve a Torino. L'ingaggio concesso a Vlahovic ha segnato in qualche modo la linea bianconera, il che, tradotto, significa che sopra una certa cifra di ingaggio non si va. Ergo, o Dybala accetta condizioni meno vantaggiose di quelle che si sarebbe aspettato, o le parti si separeranno a giugno. A parametro zero, abbastanza per stuzzicare la voglia di Marotta di portarlo all'Inter. Come? Concedendo appunto a Dybala un ruolo di primissimo piano e, di fatto, lo stesso ingaggio che la partenza di Sanchez "libererebbe".

Infine Jonathan David, forse il giocatore che più intriga i nerazzurri ma anche l'obiettivo più complicato. I motivi sono essenzialmente due: intanto David è considerato l'erede di Osimhen e come tale si sta comportando (12 reti in 24 partite di Ligue 1, 3 in sei di Champions: in pratica un gol ogni due partite), il che ha ovviamente attirato l'attenzione di diversi club stranieri e, in Italia, anche del Milan, da sempre molto vicino al Lille; quindi perché il club francese è una bottega molto costosa e sotto i 50 milioni non si siede nemmeno al tavolo nonostante le dichiarazioni bellicose dell'agente del giocatore che ha di fatto già annunciato l'addio di David a fine stagione. Di qui la necessità di valutare cessioni dolorose come quella di Lautaro. Alle giuste condizioni, però, perché il Toro, fresco di rinnovo, è considerato comunque un patrimonio dalla società. Di fatto, che gli affari vadano in porto oppure no, la strada è tracciata: l'Inter vuole aggredire l'Europa e, per farlo, è pronta a rivoluzionare il suo attacco.