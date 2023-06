Inter, il Manchester United piomba su Dimarco: anche il Real Madrid vuole l'esterno nerazzurro

SIRENE INGLESI

Il 25enne è sul taccuino di mercato dei Red Devils e degli spagnoli, con ten Hag che avrebbe già dato chiare indicazioni

Il futuro di Federico Dimarco all'Inter potrebbe essere in bilico, con il Manchester United che si è fatto sotto per l'esterno nerazzurro. All'ennesimo anno positivo con la maglia della sua Inter, il 25enne è salito in cima alla lista di mercato dei Red Devils, col tecnico ten Hag che secondo il The Indipendent avrebbe chiesto alla società uno sforzo per portalo all'Old Trafford. Il profilo dell'italiano, infatti, piace molto all'allenatore degli inglesi nonostante in rosa abbia giocatori come Shaw e Malacia.

Stando a quanto riferito dal giornale britannico, lo United avrebbe fiutato l'affare per assicurarsi un giocatore di prospettiva. Ritenuto a basso impatto economico rispetto alle alternative presenti sul mercato, Dimarco è quindi entrato di prepotenza sui taccuini degli uomini di mercato dei Red Devils.

L'idea di ten Hag, infatti, potrebbe essere quella di affidare al 25enne azzurro una lettura più offensiva del gioco, con l'approdo allo United che permetterebbe di variare lo stile di gioco della squadra in vista della prossima stagione. Il profilo, tra l'altro, fa gola agli inglesi per la grande duttilità tattica del giocatore. Almeno per il momento, però, l'Inter non sarebbe interessata a vendere il classe 1997, ma non è escluso che davanti a un'offerta irrinunciabile possa essere presa in considerazione la cessione del giocatore.

Su Dimarco, va sottolineato, è stato fatto anche un sondaggio da parte del Real Madrid che, stando a quanto riferito da The Indipendent, insieme al Manchester United è l'unico club realmente interessato al giocatore dell'Inter che ha sorpreso nell'ultima edizione della Champions League.