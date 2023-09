Inter, Lautaro capitan... futuro: si va verso il rinnovo fino al 2028

Lautaro Martinez bandiera dell'Inter, forse in nerazzurro a vita. Il Toro è il simbolo di questa squadra, il capitano, il bomber, l'idolo dei tifosi e in questi anni Milano è diventata casa sua come lo era diventata di Javier Zanetti, che infatti fu determinante per portarlo in Italia nel 2018 dal Racing. Il Toro ha dimostrato un attaccamento alla maglia sempre crescente e la sua volontà, come ripetuto in tutte le salse, è quella di rimanere ancora a lungo in nerazzurro, ecco perché, scrive La Gazzetta dello Sport, il progetto del club nerazzurro sarebbe quello di rinnovargli il contratto fino al 2028 entro la fine della stagione.