Inter, Inzaghi: "Creiamo tanto ma dobbiamo essere più determinati sotto porta"

VERSO INTER-SASSUOLO

Il tecnico nerazzurro: "Tanti impegni ravvicinati ma ho la fortuna di avere una rosa competitiva"

Per la quarta partita in dieci giorni, l'Inter trova a San Siro il Sassuolo reduce dal poker rifilato alla Juve. Squadra altalenante quella di Dionisi, capace di alti e bassi, brava però a esaltarsi nelle partite con le cosiddette grandi: "Arrivano da un successo importante - ha dichiarato Simone Inzaghi a InterTV - e ci servirà una partita di livello, con tanta attenzione e determinazione. Conosco il valore della squadra e del tecnico, molto preparato e capace di dare un'ottima organizzazione sul campo".

I tanti impegni potrebbero indurre a rotazioni programmate: "Molti miei giocatori hanno viaggiato tanto con le Nazionali" ha proseguito il tecnico dell'Inter. "Siamo alla quarta partita in dieci giorni, ma per fortuna ho una rosa competitiva". L'Inter di oggi subisce poco o niente e segna molto. Paradossalmente però realizza meno di quanto potrebbe: "E' una dato di fatto che creiamo tante occasioni, non solo da quest'anno. Creiamo con gli attaccanti, ma anche con tutta la squadra: dobbiamo però essere più determinati quando arriviamo a ridosso della porta avversaria".