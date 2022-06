Inter-Lukaku, secondo round col Chelsea: nerazzurri pronti ad alzare l'offerta

ORE DECISIVE

Vertice di mercato per il ritorno del belga, le posizioni si avvicinano. I Blues interessati a de Vrij, Skriniar e Dumfries

Sin dall'inizio della trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter era apparso chiaro che, per poter beneficiare del Decreto Crescita e quindi dare una mano alla quadratura economica dell'affare, si sarebbe lavorato per una chiusura entro il 30 giugno. Mancano meno di due settimane alla deadline (anche se le parti non sarebbero eventualmente spaventate di uno scollinamento a luglio, ballerebbero 3-5 milioni) e non a caso nelle prossime ore andrà in scena il secondo round tra nerazzurri e Chelsea per entrare nel vivo. La prima proposta interista, ritenuta troppo bassa dagli inglesi, era stata di 5 milioni più bonus, adesso tocca ai Blues fare una cifra precisa: Marotta e Ausilio si attendono una richiesta di 15 milioni, logico pensare che a metà strada ci si possa trovare, magari con l'aiuto dei bonus. Non mancherà l’avvocato Sebastien Ledure, che Lukaku ha scelto come figura di fiducia per trattare con le due parti ed esaudire il suo sogno di tornare a Milano. © Getty Images

Non siamo ancora al rush finale ma è evidente che dalle intenzioni si è passati ai fatti, questo incontro sarà decisivo per capire la fattibilità dell'affare anche se ormai anche dalle parti di Appiano Gentile si respira un diffuso ottimismo. Merito delle voci in arrivo dall'Inghilterra che spiegano come Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, si sia rassegnato a un'operazione in perdita vista la ferma volontà del giocatore ma anche della scelta di Tuchel di voltare pagina e puntare su un nuovo attaccante.

Nel meeting è probabile si parli anche di altri giocatori, visto che agli inglesi interessano tre profili nerazzurri. Soprattutto Dumfries, pallino di Tuchel, che l'Inter valuta 60 milioni di euro ma per il quale un'offerta da 40-45 verrebbe ascoltata senza dimenticare de Vrij e Skriniar, visto che l'addio di Rudiger ha creato un buco nella difesa del Chelsea. Situazioni comunque slegate da Lukaku: se arriveranno proposte inglesi, verranno ascoltate, ma per il momento la priorità nerazzurra è in entrata per regalare Lukaku a Simone Inzaghi.