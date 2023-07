Inter-Lukaku, è corsa contro il tempo: dead line fissata a lunedì

MANOVRE NERAZZURRE

Il Chelsea ha dato tempo a Big Rom di trovarsi squadra entro l'inizio della prossima settimana. I nerazzurri pronti al rilancio decisivo

E' una questione di tempo e di soldi. Il primo stringe, perché il Chelsea, che ha concesso a Lukaku di unirsi al resto del gruppo in ritardo, non aspetterà comunque oltre il prossimo lunedì. I secondi sono da trovare, cercando di limare la distanza oggi ampia tra domanda e offerta e di garantire a Simone Inzaghi il ritorno di uno dei suoi attaccanti più importanti. Sono giorni di lavoro e di attesa, di ragionamenti da fare e di soluzioni da trovare, con Marotta e Ausilio in costante contatto con i Blues e Lukaku, questo è noto, che ha da tempo chiarito cosa si aspetta dal suo futuro. Inter e solo Inter, nonostante il tentativo di inserimento della Juve e dopo il no secco ai soldi arabi.

Il punto è che nulla è facile. Il Chelsea sa di avere alternative per il suo attaccante e chiede 40 milioni. L'Inter proverà a spingersi oltre i 30, magari arrivando a quota 35 (ma prima deve uscire Onana, per cui oggi potrebbe essere il giorno decisivo), ma saranno parte fissa e bonus a fare la differenza, perché l'ultimo sforzo, i 5 milioni in più che i nerazzurri sembrano disposti a mettere sul tavolo, sarebbero legati agli obiettivi, possibilmente lo scudetto. Una speranza e una promessa più che un vero e proprio rilancio.

D'altro canto la Juve, che Big Rom sembrerebbe escludere come possibile destinazione, potrebbe presto avere i soldi per convincere il Chelsea. Non solo provando a inserire Vlahovic, che a Londra piace, nell'affare, ma magari lasciando andare l'attaccante serbo a Parigi (richiesta 90 milioni) e girando parte del ricavato ai Blues per Lukaku. Che, è bene chiarirlo, a oggi non ha alcun accordo con i bianconeri e tratta solo con l'Inter. Già, ma fino a quando?

Il quando per il momento lo ha messo come detto il Chelsea: lunedì Romelu dovrà raggiungere il resto della squadra. Che la squadra sia il Chelsea o l'Inter è una questione di tempo e di soldi.

