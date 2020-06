Inter lanciata su Tonali, si lavora all'accordo con il Brescia

MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter ha deciso di buttarsi sul mercatro per cancellare le ultime delusioni in Coppa Italia e campionato. Così, dopo aver messo a segno il colpo Hakimi, Marotta e Ausilio sono al lavoro per chiudere un altro grande acquisto. Si tratta di Sandro Tonali, forse il giovane più interessante del panorama tricolore. I nerazzurri avrebbero ormai sorpassato la Juve nella corsa al giovane centrocampista del Brescia.





















































































Il giocatore avrebbe già dato il suo assenso per il trasferimento a San Siro e così con il presidente Cellino si sta ragionabndo sulla formula della cessione. Non un'operazione facile visto che le Rondinelle vogliono monetizzare al massimo. Il Brescia vorrebbe 50 milioni di euro, mentre l'Inter si fermerebbe a un massimo di 30/35 miliooni con i bonus, tenendo conto delle possibili cessioni di Perisic e Joao Mario, con cui fare cassa.

Una differenza ancora non da poco, ma che potrebbe essere "aggirata" con la formula del prestito con obbligo di riscatto già utilizzata per Barella con il Cagliari. Di sicuro è iniziata l'operazione di rinforzo della rosa, uno dei maggiori limiti evidenziato da Conte in questo suo primo anno in nerazzurro.