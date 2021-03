Inter, l'agente di Lautaro a Milano. Rinnovo in vista

Ci sono fondati motivi per pensare che il rinnovo di Lautaro Martinez sia ora più che mai vicino. L'agente dell'attaccante argentino, Beto Yaque, è a Milano già da una settimana per incontrare la dirigenza dell'Inter. Dirigenza che era stata colpita in toto dal Covid-19 con le positività di Ausilio, Antonello e Baccin e non per ultimo Marotta. Proprio dopo le dimissioni dall'Ospedale Humanitas dell'ex dirigente juventino ci si potrà, finalmente, mettere intorno a un tavolo e gettare le basi per il rinnovo del Toro. L'accordo è stato già trovato a fine gennaio: 4.5 milioni più bonus per quanto riguarda l'ingaggio, prolungamento fino al 2024 e addio alla clausola rescissoria da 111 milioni.

lapresse