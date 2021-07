Inter, l'ultima idea per il centrocampo è Miralem Pjanic

DALLA SPAGNA

I nerazzurri dovrebbero vendere, però, Vidal per monetizzare

Che il destino di Miralem Pjanic sia lontanissimo da Barcellona lo si è capito da un po' di tempo. Troppo distante da Koeman e ai margini della rosa. Non c'è tempo, insomma, per ripensamenti. Il blaugrana non sarà sulle spalle del serbo la prossima stagione. Per questo il club catalano pensa a soluzioni alternative. C'è Il Psg sempre interessato, ma la strada meno impervia porta in Italia. Da tempo si parla del ritorno alla Juventus. Pesa, su questo, però, l'ingaggio pesante: 7 milioni netti a stagione. Una cifra che nella nostra Serie A quasi nessuno può, ora come ora, permettersi. afp

Si dice che il centrocampista del Barça sia addirittura disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare a essere sempre in campo.

Per questo tante squadre ci stanno provando. Dunque: Psg e Juventus e ora anche l'Inter si iscrive alla corsa per prenderlo. Lo scrive la stampa spagnola non dando tuttavia grossi dettagli. Ma certo un giocatore con le qualità di Miralem farebbe comodo davvero a tutti. Per arrivare a Pjanic in casa nerazzurra dovranno liberarsi di Arturo Vidal visto l'ingaggio e visto il rendimento di questa stagione.