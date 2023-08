Inter vittoriosa col Psg, Inzaghi: "Bravi a ribaltare la sfida, lavoriamo sulla brillantezza" 

DAL GIAPPONE

Per i nerazzurri è arrivato il primo successo in Giappone: Inzaghi guarda alla condizione fisica e non solo

L'Inter ribalta il Psg in amichevole





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo il pari contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, l'Inter può festeggiare la prima vittoria nella tournée asiatica al cospetto del Psg di Luis Enrique. Non si è visto Neymar, sì invece Sebastiano Esposito e Sensi che, ben serviti da Frattesi, hanno regalato il successo ai nerazzurri. Soddisfatto, ovviamente, Simone Inzaghi al 90': "Era una partita importante contro una squadra molto tecnica e forte - ha esordito il tecnico piacentino -. Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio del match. Poi ci siamo organizzati bene: abbiamo migliorato la gestione e creato occasioni. Siamo andati sotto con questo eurogol di Vitinha, ma siamo stati bravi a ribaltarla".

Il tecnico si è poi concentrato sulla preparazione estiva condotta dalla squadra: "Lavoreremo sulla brillantezza al rientro in Italia - ha proseguito -. Stiamo lavorando bene però con tanto caldo, cercheremo di migliorare ancora. Dai ragazzi c'è disponibilità, sono contento di come stiamo lavorando. Un bilancio del tour in Giappone? Bene, abbiamo lavorato tanto, c'è tanto caldo e il fuso orario difficile da smaltire ma posso definirmi contento".

IL BILANCIO DI LAUTARO MARTINEZ

Dopo Inzaghi anche il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, ha parlato alla stampa: "Quando fai questo tipo di partite con squadre di livello che sanno palleggiare tanto è difficile andare a prenderli. I primi minuti eravamo in difficoltà su questo, poi ci siamo organizzati e abbiamo fatto bene ed è importante perché vuol dire che in campo ci parliamo e ci aiutiamo. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene poi è arrivato il loro gol da fuori area e i nostri. Devo fare i complimenti ai miei compagni perché anche i giocatori che sono entrati dalla panchina hanno fatto un grande lavoro e questo é importante per noi. Come mi trovo con Thuram? Ci conosciamo da poco ma stiamo lavorando per conoscerci sempre meglio, stiamo tutto il giorno insieme, facciamo doppio allenamento e questo serve molto. Stiamo lavorando bene e prepararci bene perché la gente si aspetta tanto da noi e dobbiamo farci trovare pronti per l'inizio del campionato".